Экс-тренер «Реала» подал в суд на клуб

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги подал в суд на клуб, сообщает AS.

По информации издания, специалист намерен добиться выплаты € 28 млн за расторжение контракта. Эту сумму испанец должен был получить по условиям трехлетнего соглашения.

Лопетеги был назначен на пост главного тренера "Реала" в июне 2018 года, однако спустя четыре месяца он был отправлен в отставку после разгромного поражения от "Барселоны" (1:5).