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Экс-тренер «Реала» подал в суд на клуб 

Газета.Ru + ещё 10 2 часа назад
Фото: Reuters
Бывший главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги подал в суд на клуб, сообщает AS.
По информации издания, специалист намерен добиться выплаты € 28 млн за расторжение контракта. Эту сумму испанец должен был получить по условиям трехлетнего соглашения.
Лопетеги был назначен на пост главного тренера "Реала" в июне 2018 года, однако спустя четыре месяца он был отправлен в отставку после разгромного поражения от "Барселоны" (1:5).
Ранее сообщалось, что руководство мадридского "Реала" в срочном порядке провело встречу с бывшим главным тренером Зинедином Зиданом.
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Футбол , Зинедин Зидан , Реал
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