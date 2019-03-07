Определились составы игроков, которые выйдут с первых минут матча "Зенита" против "Вильярреала", сообщает "Советский спорт".
Встреча состоится 7 марта в Санкт-Петербурге, команды проведут первый матч 1/8 финала Лиги Европы.
"Зенит": Лунев, Кузяев, Ракицкий, Иванович, Смольников, Дриусси, Барриос, Оздоев, Мак, Азмун, Дзюба. Запасные: Кержаков, Нету, Маммана, Эрнани, Краневиттер, Шатов, Заболотный.
"Вильярреал": Фернандес, Альваро, Фунес Мори, Виктор Руис, Морено, Форнальс, Иборра, Хауме Коста, Льямбрич, Морланес, Чуквуэзе. Запасные: Асенхо, Гаспар, Касерес, Бакка, Токо-Экамби, Касорла, Кинтилья.
"Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что матч "Зенита" в Лиге Европы обслужат итальянцы.