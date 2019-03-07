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Головин рассказал о сложностях игры в Европе для россиян 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, почему русским тяжело заиграть в Европе. Слова футболиста приводит «Чемпионат».
«В Европе и России разные чемпионаты. Здесь совсем другой уровень. Для русского футболиста переход в Европу — это большой риск. Но если мечтаешь играть в Европе, то должен туда идти, хотя это и сложно. Нужно время на адаптацию, выучить язык. Это не так просто», — сказал он в ходе пресс-конференции перед игрой «Монако» с «Бордо».
По словам Головина, он уже сыгрался с партнерами по команде и чувствует себя так, будто находится в клубе давно.
Тренер команды Леандру Жардим заявил, что незнание французского — это проблема для Головина.
Российский игрок признался, что провел уже больше 25 уроков французского, но пока не может говорить на нем, хотя и начал понимать установки тренера.
Александр Головин перешел в «Монако» летом 2018 года. Контракт футболиста рассчитан на 5 лет.
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Футбол , Александр Головин
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