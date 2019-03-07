Головин рассказал о сложностях игры в Европе для россиян

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, почему русским тяжело заиграть в Европе. Слова футболиста приводит «Чемпионат».

«В Европе и России разные чемпионаты. Здесь совсем другой уровень. Для русского футболиста переход в Европу — это большой риск. Но если мечтаешь играть в Европе, то должен туда идти, хотя это и сложно. Нужно время на адаптацию, выучить язык. Это не так просто», — сказал он в ходе пресс-конференции перед игрой «Монако» с «Бордо».

По словам Головина, он уже сыгрался с партнерами по команде и чувствует себя так, будто находится в клубе давно.

Тренер команды Леандру Жардим заявил, что незнание французского — это проблема для Головина.

Российский игрок признался, что провел уже больше 25 уроков французского, но пока не может говорить на нем, хотя и начал понимать установки тренера.

Александр Головин перешел в «Монако» летом 2018 года. Контракт футболиста рассчитан на 5 лет.