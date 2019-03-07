Мамаев провел в СИЗО второй матч 

Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов сказал, что его подопечному удалось сыграть еще один матч в стенах тюрьмы, передает "Спорт-Экспресс".
По его словам, игра проходила в том же дворике, который с недавнего времени всегда используется в качестве футбольного поля.
"После игры 14 февраля Павлу удалось еще раз сыграть в футбол со своими сокамерниками. Все происходило в том же дворе, там регулярно проводятся игры с участием других заключенных "Бутырки", — рассказал Бушманов.
Он отметил, что в будущем могут быть и другие матчи с участием российского футболиста.
"Установлен определенный порядок очередности, поэтому не исключено, что Павел появится на поле еще раз", — заключил адвокат.
Ранее мосгорсуд оставил Александра Кокорина и Павла Мамаева в СИЗО.