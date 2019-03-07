Турка изгнали из футбола за резню во время матча

Футболист турецкого «Амедспора» Мансур Чалар пожизненно дисквалифицирован за нападение на игроков команды «Сакарьяспор». Об этом сообщает Reuters.

Спортсмен отстранен от участия в турнирах под эгидой Турецкой футбольной федерации. Также его заставят выплатить 25 тысяч турецких лир (4,6 тысячи долларов) штрафа. «Амедспор» был наказан одним матчем без зрителей.

Чалар пронес на матч третьего дивизиона чемпионата Турции лезвие. Во время встречи он незаметно наносил соперникам неглубокие порезы. После встречи, которая завершилась со счетом 1:1, «Сакарьяспор» обратился в полицию. Сам Чалар отрицал, что вышел на поле с лезвием.