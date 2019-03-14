Роналду предсказал разгром «Атлетико» в Лиге чемпионов

Французский защитник Патрис Эвра поделился перепиской с португальским форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду накануне матча туринцев против мадридского «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Фото доступно в Instagram-аккаунте француза.

В ответ на слова поддержки от Эвра, португалец пишет, что его команда «размажет» испанский клуб в домашнем матче. 12 марта в Турине «Ювентус» разгромил «Атлетико» со счетом 3:0. Все три мяча на свой счет записал Роналду.