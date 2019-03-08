ФК «Рома» объявил о назначении Раньери на должность главного тренера

Итальянец Клаудио Раньери занял пост главного тренера футбольного клуба "Рома". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу римского клуба.

67-летний специалист подписал соглашение с "Ромой" до 30 июня 2019 года. Последним местом работы Раньери был английский "Фулхэм". 1 марта руководство клуба отправило итальянца в отставку.

"Мы рады приветствовать Клаудио Раньери дома", — сказал президент "Ромы" Джеймс Паллотта. — Цель, которую мы ставим в этом сезоне, — закончить сезон как можно выше в турнирной таблице [чемпионата Италии] и сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне, поэтому мы решили назначить тренера, который знает клуб, понимает окружающую среду и способен мотивировать игроков. Клаудио соответствует всем этим характеристикам и с большим энтузиазмом принимает этот новый вызов".

Раньери является воспитанником футбольной школы "Ромы", в качестве игрока итальянец провел за основную команду римлян шесть матчей. Также специалист возглавлял "Рому" в период с 2009 по 2011 год, став серебряным призером чемпионата страны сезона-2009/10, однако в следующем сезоне контракт с клубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.