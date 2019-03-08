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ФК «Рома» объявил о назначении Раньери на должность главного тренера 

ТАСС + ещё 38 1 час назад
Фото: Reuters
Итальянец Клаудио Раньери занял пост главного тренера футбольного клуба "Рома". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу римского клуба.
67-летний специалист подписал соглашение с "Ромой" до 30 июня 2019 года. Последним местом работы Раньери был английский "Фулхэм". 1 марта руководство клуба отправило итальянца в отставку.
"Мы рады приветствовать Клаудио Раньери дома", — сказал президент "Ромы" Джеймс Паллотта. — Цель, которую мы ставим в этом сезоне, — закончить сезон как можно выше в турнирной таблице [чемпионата Италии] и сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне, поэтому мы решили назначить тренера, который знает клуб, понимает окружающую среду и способен мотивировать игроков. Клаудио соответствует всем этим характеристикам и с большим энтузиазмом принимает этот новый вызов".
Раньери является воспитанником футбольной школы "Ромы", в качестве игрока итальянец провел за основную команду римлян шесть матчей. Также специалист возглавлял "Рому" в период с 2009 по 2011 год, став серебряным призером чемпионата страны сезона-2009/10, однако в следующем сезоне контракт с клубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Помимо "Ромы", Раньери тренировал итальянские клубы "Кальяри", "Наполи", "Фиорентину", "Ювентус", "Интер" и "Парму", испанские "Валенсию" и "Атлетико", английские "Челси" и "Лестер", команды чемпионата Франции "Монако" и "Нант". Итальянский специалист является обладателем Кубка и Суперкубка Италии, Кубка Испании, Кубка Интертото и Суперкубка УЕФА. Также он стал чемпионом Англии сезона-2015/16 с "Лестером". В 2016 году Раньери был введен в Зал славы итальянского футбола.
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Футбол , Прочее , УЕФА
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