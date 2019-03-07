«Жду врачей, больно ходить»: что творится с Кокориным

Александр Кокорин рассказал об ухудшении состояния своего колена в СИЗО , подчеркнул, что ему уже больно ходить, и выразил надежду на скорый приезд врачей «Зенита» . Также футболист ответил на предположения замглавы ФСИН о том, что эти боли возникли у него в ноге из-за постоянного «лежания перед телевизором».

Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин, с октября 2018 года пребывающий под стражей в СИЗО «Бутырка», пожаловался правозащитникам на боли в травмированной ноге.

О своих проблемах игрок рассказал членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), которые посетили его камеру после появления в СМИ громкой информации об «онемении» и «нагноении» конечностей футболиста.

«Пришел доктор и сказал: будем лечить. Начали делать процедуры. После двух-трех сеансов случился ожог, — приводит слова Кокорина газета «Известия». — Сейчас это просто две болячки, намазанные зеленкой. Обидно, что развели ажиотаж из-за какого-то ожога, а вот о том, что впоследствии с моим здоровьем могут возникнуть еще более серьезные проблемы, в СМИ почему-то не говорят».

Напомним, нападающий порвал крестообразные связки колена в марте 2018 года во время матча Лиги Европы с немецким «РБ Лейпцигом». Повреждение связок — это серьезная травма, которая требует операции и реабилитации длительностью, как правило, от полугода до года.

Впервые после хирургического вмешательства Кокорин вышел на поле лишь спустя шесть месяцев — в конце сентября 2018-го.

Однако даже с возобновлением игровой практики футболист должен был проходить специальные медицинские процедуры, которые внезапно прервались в октябре, когда он угодил в СИЗО.

Адвокат Кокорина Андрей Ромашов неоднократно говорил о том, что без надлежащей реабилитации состояние колена Кокорина будет планомерно ухудшаться. Юрист даже сообщал, что его клиенту может понадобиться замена коленного состава на искусственный.

Однако заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко , который отвечает за оказание медицинской помощи заключенным, заявил, что причиной болей в ноге является лень самого футболиста.

«Онемение ноги Кокорина, о котором говорит его адвокат, если и имеет место, то от того, что он мало двигается. Лежит, смотрит телевизор, ест, усиленно набирает вес», — приводит слова Максименко «Интерфакс».

В ответ на это Кокорин в разговоре с правозащитниками заявил, что лишь «некоторое время» пропускал занятия в спортзале, и то по уважительной причине: внимательно читал в камере материалы своего дела, которые разрослись уже на много томов.

Однако у замглавы ФСИН нашелся еще один совет Кокорину — он привел в пример нападающему «Зенита» его близкого друга Павла Мамаева , который тоже в данный момент находится под стражей в «Бутырке».

«Вот Мамаев занимается физкультурой, играет в футбол, и у него никаких проблем со здоровьем нет», — отметил Максименко.

«Играть в футбол в СИЗО не буду — у меня контракт с клубом», — отрезал Кокорин.

Согласно условиям договора с сине-бело-голубыми, футболист не имеет права принимать участие в матчах при «несертифицированных условиях», где он может получить травму или усугубить ее.

Возможно, такой пункт есть и в контракте Мамаева с «Краснодаром», однако руководство «быков» сразу после ареста полузащитника заявило, что предпримет любые усилия, чтобы разорвать с ним трудовые отношения. Таким образом, играть за черно-зеленых Мамаев уже точно не будет и может позволить себе немного физической активности в СИЗО.

Кокорин же продолжает страдать из-за болей в ноге и недостатка регулярных нагрузок.

«Жду врачей из «Зенита». Меня все так же беспокоит колено. Больно ходить», — признался футболист.

Несмотря на такие жалобы игрока, ответственный секретарь ОНК города Москвы Иван Мельников заверил, что у Кокорина нет претензий к медицинской службе «Бутырки», однако этот персонал просто не может предоставить ему тот уровень ухода, который необходим в данном случае.

«Вчера были у Саши, закончили ознакомление с дополнительными материалами дела.

Нога все так же немеет. То, что ФСИН отвергает факт этого, просто смешно.

Руководитель ФСИН говорит о том, что Кокорин лежит, смотрит телевизор, и из-за этого у него немеет нога. Тогда у всех заключенных ноги неметь должны, они ведь все лежат и смотрят телевизор.

По поводу обращения в Европейский суд по правам человека: мы пока не получили апелляционное постановление Мосгорсуда. Когда оно поступит, и сразу же направим жалобу в ЕСПЧ. Терпеть уже невозможно», — цитирует адвоката Sport24.

Глава пресс-службы «Зенита» Антон Макаренко заверил, что клуб уже направил запрос в СИЗО и теперь ждет разрешения следствия для того, чтобы посетить Кокорина.