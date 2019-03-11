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Акинфеев установил новый рекорд в ЦСКА 

Газета.Ru + ещё 91 1 час назад
Фото: РИА Новости
Матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и казанским "Рубином" стал для вратаря Игоря Акинфеева 200-м подряд, в котором он отыграл без замен, сообщает "Советский спорт".
Подобная серия голкипера началась 14 апреля 2012 года в гостевой игре с петербургским "Зенитом". Вторым по этому показателю является бывший защитник сборной СССР Игорь Чугайнов (177 матчей в промежутке между 1995 и 2001 годом.
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу армейцев. Таким образом, они стали первой командой, которая победила 50 раз со счетом 3:0 в чемпионатах России. Следом идет столичный "Спартак" с результатом в 48 встреч.
Выигрыш в матче с "казанцами" стал для ЦСКА 121-й крупной победой в рамках чемпионатов страны. Опять же подопечные Виктора Гончаренко обошли здесь красно-белых (120).
Ранее сообщалось, что забивший мяч японский форвард ЦСКА недоволен собой.
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Футбол , Виктор Гончаренко , Игорь Чугайнов , Игорь Акинфеев , Спартак , Зенит , ФК "Рубин" , Советский спорт
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