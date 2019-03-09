Он вывел сборную СССР на чемпионат мира, но решил бороться за правду и стал врагом народа

В мае 1986 года главный тренер сборной СССР по футболу Эдуард Малофеев в одночасье потерял работу, приняв одно неверное решение. Несмотря на доводы начальства, он отказался взять в помощники Валерия Лобановского . Как борец за искренний футбол похоронил свою карьеру — вспоминает «Лента.ру»

Искренне ваш

В сборную СССР Малофеев попал благодаря работе в минском «Динамо». В 1982 году под его руководством команда впервые в истории стала чемпионом СССР. Белорусский клуб на одно очко опередил фаворита — киевское «Динамо». Подопечные Малофеева неожиданно для всех сначала выиграли в Киеве со счетом 3:2 (в двух последующих сезонах они повторили этот результат). Затем в решающих матчах сезона-1982 минчане обыграли в Москве «Динамо» — 7:0, и «Спартак» — 4:3.

Искренний футбол — вот на что опирался Малофеев. И настаивал, что играть нужно без договорных матчей и закулисной бухгалтерии. Он приглашал в команду психологов и педагогов, а к командным тренировкам подключал борцов, легкоатлетов и хоккеистов. Малофеев пытался создать среди игроков братство, а на предматчевых тренировках устраивал настоящие перформансы.

«Внимание, господа мои дорогие! Радость! Ребята мои, — радость! Она не дается даром, она требует искупления потом! А иногда и кровью. Сегодня матч, в котором мы можем зрителей приподнять от повседневной жизни», — внушал игрокам Малофеев.

Он любил прибегать к метафорам и сравнивал команду со сплоченным роем пчел, а соперника — с единоличником-медведем, пришедшим отнять у них мед.

Его проповеди вызывали усмешку у многих, в том числе и у тренера киевского «Динамо» Лобановского, к тому времени уже пять раз приведшего команду к победе в чемпионате страны. Он придерживался «выездного принципа»: на домашней арене футболисты должны побеждать, в гостях могут скатать ничью. Киевлянам, приученным к утилитарной модели игры и жесткому прессингу, идеи Малофеева казались непонятными и нелогичными.

Несмотря на недоумение окружающих, в 1983 году романтик Малофеев был назначен главным тренером олимпийской сборной СССР и вывел команду на Игры в Лос-Анджелесе. Из-за бойкота Олимпиады от стран Восточного блока сборная там так и не сыграла.

В это же время Лобановский, руливший основной сборной, боролся за путевку на чемпионат Европы 1984 года. Перед последним туром отборочного раунда сборная СССР опережала возглавлявших таблицу португальцев на одно очко. Решающий матч проходил между этими командами в Лиссабоне. Советских футболистов устраивала ничья. В конце первого тайма в ворота СССР был назначен пенальти, который реализовал Жордау. Отыграться не получилось, и команда Лобановского осталась без путевок на Евро.

Успехи тренера были забыты, в том числе и разгромная победа над португальцами, будущими полуфиналистами ЧЕ-1984, со счетом 5:0 в Москве, и тренера отстранили от работы со сборной. Госкомспорт постановил «считать нецелесообразным дальнейшее использование т. Лобановского в работе со сборными».

«Это была лучшая сборная СССР»

Вместо Лобановского руководство командой доверили Малофееву. Он критиковал работу предшественника и доказывал, что Лобановский, будучи помощником Константина Бескова, внес разлад в игру, а встав у руля команды, и вовсе разрушил ее. В претензию ставилась приверженность Лобановского игрокам киевского «Динамо». Именно они составляли костяк сборной страны.

Малофееву предстояло вывести команду на чемпионат мира 1986 года. До этого сборная СССР дважды не проходила квалификацию, в 82-м дошла только до второго группового этапа. Малофеев пригласил в команду футболистов минского «Динамо» — защитников Сергея Алейникова и Сергея Боровского, атакующих полузащитников Сергея Гоцманова и Андрея Зыгмантовича и нападающего Георгия Кондратьева . Кроме того, именно он открыл Олега Протасова — единственного номинанта на премию лучшего бомбардира «Золотая бутса» в истории СССР.

Малофеев стремился построить команду не на принципах клановости, а на демократической основе. Он пытался показать, что двери в сборную открыты для каждого.

«86-й… С какой радостью приступил к подготовке сборной к мундиалю, с каким предвкушением! Это была лучшая сборная СССР за все годы ее существования!» — рассказывал впоследствии тренер.

Перед началом отборочного этапа к чемпионату мира Малофеев собрал игроков и предложил написать, кого каждый из них желает видеть в команде. Футболисты киевского «Динамо» заявили, что хотели бы вновь играть своим костяком под руководством Лобановского. Малофеев проигнорировал их: на первый отборочный матч против швейцарцев выпустил только двоих киевлян — Анатолия Демьяненко и Сергея Балтачу.

После пяти матчей отборочного раунда сборная СССР набрала лишь четыре очка, выиграв один раз и дважды сыграв вничью. Большую часть матчей команда провела на выезде. По статистике, в Москве советские футболисты выступали лучше. И первая победа пришлась на домашний матч против сборной Дании. Команде удалось победить еще дважды, заняв второе место в группе. Так Малофеев вывел сборную на чемпионат мира.

Дальше началась рутинная подготовка к турниру. В течение года сборная провела четыре товарищеских матча с командами Румынии, Испании, Англии и Мексики. И каждый из них проиграла. В это же время будущий соперник по группе на ЧМ сборная Венгрии разгромила дома Бразилию — 3:0. Малофееву предложили взять в помощники Лобановского. Он отказался и продолжил подготовку команды.

Избавились за день

7 мая в «Лужниках» сборная СССР проводила последний перед чемпионатом мира товарищеский матч против финнов. Встреча завершилась нулевой ничьей. Нападающий сборной и киевского «Динамо» Олег Блохин винил во всем Малофеева: «В сборной просто есть группа хороших игроков. Но их надо объединить! А если нет в коллективе нормального психологического микроклимата, как это сделать? Многое ведь зависит от старшего тренера».

В итоге Блохин вместе с группой футболистов киевского «Динамо» отправился к руководству с требованием убрать главного тренера. «На команду было страшно смотреть. Я понял: тренеру объединить группировки не удастся. Я доложил о том, что происходит, председателю Госкомспорта СССР Марату Грамову», — вспоминал тогдашний президент Федерации футбола СССР Вячеслав Колосков

Поговаривали, что в ситуацию вмешался первый секретарь ЦК Компартии Украины Владимир Щербицкий. Болельщик киевского «Динамо», он видел тренером сборной только Лобановского.

На следующий день Малофеева вызвали в Госкомспорт. И объявили о его отставке по состоянию здоровья. Так впервые в истории советского спорта игроки избавились от тренера.

«В сборной было много киевлян, настроенных против меня. Игроки скатали в "Лужниках" 0:0 с Финляндией, и меня быстренько сделали "больным". Решение принималось на самом высоком уровне», — вспоминал тренер.

Осадок остался

Вместо Малофеева на чемпионат мира-86 в Мексику команду повез Лобановский. Он вывел сборную СССР на чемпионат мира, но решил бороться за правду и стал врагом народа. В том году киевское «Динамо» под его руководством расправилось со всеми соперниками в Кубке кубков (турнире, где выступали обладатели кубков страны), разгромив в финале испанский «Атлетико» со счетом 3:0.

Четырех лет подготовки с Малофеевым будто и не было, за 20 дней до старта ЧМ Лобановский создал практически новую команду. Первым решением тренер убрал из состава игроков минского «Динамо» Зыгмантовича, Кондратьева, Гоцманова и включил в заявку 12 киевлян.

Сборная СССР легко вышла из группы, обыграв Венгрию (6:0), Канаду (2:0) и сыграв вничью с чемпионом Европы — Францией (1:1). В 1/8 финала команда неожиданно уступила бельгийцам со счетом 3:4 и вылетела с турнира.

Малофеев, расставшись со сборной, поднимал со дна команды низших дивизионов в Белоруссии и России. Работал даже с любительскими клубами. В 2000-м он возглавил сборную Белоруссии и едва не вывел ее на ЧМ-2002 — команда заняла третье место в отборочной группе.

Тренер до сих пор вспоминает то увольнение: «После ЧМ я стал врагом народа. Команды высших лиг приглашали меня, но, когда дело доходило до заключения контракта, в последний момент они отказывались. Так меня сделали изгоем».