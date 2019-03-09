Балотелли хочет задержаться в «Монреале»

Форвард "Марселя" Марио Балотелли хочет продлить соглашение с французским клубом, передает "Советский сорт".

По слова нападающего, он уже обратился к агенту с просьбой решить данный вопрос.

"Все дело в том, что мой контракт заканчивается в конце сезона. Я поговорил со своим агентом, объяснил ему, что я здесь в порядке и хочу остаться", — цитирует Балотелли La Provence.

Итальянский игрок перешел в "Марсель" в зимнее трансферное окно из "Ниццы". С того времени 28-летний нападающий успел успел сыграть в шести матчах чемпионата Франции, в которых оформил четыре гола. Всего в активе итальянца четыре мяча и одна результативная передача в 16 встречах нынешнего розыгрыша Лиги 1.

Ранее Балотелли назвал Серию А слишком скучной.