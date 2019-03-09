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Балотелли хочет задержаться в «Монреале» 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Форвард "Марселя" Марио Балотелли хочет продлить соглашение с французским клубом, передает "Советский сорт".
По слова нападающего, он уже обратился к агенту с просьбой решить данный вопрос.
"Все дело в том, что мой контракт заканчивается в конце сезона. Я поговорил со своим агентом, объяснил ему, что я здесь в порядке и хочу остаться", — цитирует Балотелли La Provence.
Итальянский игрок перешел в "Марсель" в зимнее трансферное окно из "Ниццы". С того времени 28-летний нападающий успел успел сыграть в шести матчах чемпионата Франции, в которых оформил четыре гола. Всего в активе итальянца четыре мяча и одна результативная передача в 16 встречах нынешнего розыгрыша Лиги 1.
Ранее Балотелли назвал Серию А слишком скучной.
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Футбол , Марио Балотелли
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