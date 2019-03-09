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Непомнящий рассказал о «серьёзных проблемах» «Зенита» 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Известный тренер Валерий Непомнящий рассказал, в чём заключаются проблемы «Зенита».
«У «Зенита» с уходом Леандро Паредеса появились серьёзные сложности в полузащите, ведь аргентинец отвечал за весь креатив и начало атак. К тому же травмированы Александр Ерохин и Клаудио Маркизио, а восстановившийся от повреждения Далер Кузяев вынужден был с «Вильярреалом» сыграть на фланге обороны. В результате команда лишилась сильного исполнителя на профильной позиции. Пока кого-то «Зениту» в составе определённо не хватает», — заявил специалист в интервью RT.
Также Непомнящий предположил, сумеют ли питерцы стать чемпионами России.
«Отрыв есть, но он небольшой, поэтому борьба за титул будет идти до последнего. «Краснодар» должен побороться», — добавил тренер.
Ранее Непомнящий заявил, что от «Спартака» никогда не знаешь, чего ожидать.
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Футбол , Александр Ерохин , Далер Кузяев , Валерий Непомнящий , Клаудио Маркизио , Леандро Паредес , Спартак , Зенит
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