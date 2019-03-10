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«Зенит» одержал волевую победу над «Уфой» 

ТК «Звезда» + ещё 4 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Встреча на Санкт-Петербургской «Газпром-арене» завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Питерский «Зенит» волевым усилием обыграл «Уфу» в домашней встрече 19-го тура чемпионата России. Матч двух команд завершился со счетом 2:1. Состязание проходило на «Газпром-арене».
Футболисты «Уфы» открыли счет на 25-й минуте встречи: гол забил Кэтэлин Карп. Однако питерцам удалось отыграться уже менее чем за 10 минут. На 30-й минуте гол забил Сердар Азмун, пробив ворота из пределов штрафной после передачи Эмилиано Ригони. А еще через четыре минуты отличился сам Ригони, забивший мяч после паса Артема Дзюбы.
После этой победы «Зенит» упрочил свои позиции во главе турнирной таблицы, набрав 40 очков.
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Футбол , Зенит
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