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«Спартак» благодаря голу Джикии обыграл «Динамо» в московском дерби 

SPORT24.ru + ещё 7 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Химках завершился матч 19-го тура российской Премьер-лиги между «Динамо» и «Спартаком». Московское дерби выиграли красно-белые (1:0). Единственный гол на 16-й минуте забил Георгий Джикия.
«Спартак» заработал право на штрафной удар, Зе Луиш покатил мяч на Джикию, который точным ударом переиграл Антона Шунина.
В конце встречи Зе Луиш получил желтую карточку и пропустит матч 20-го тура с «Зенитом». «Спартак» набрал 32 очка и закрепился на 4-м месте. В активе «Динамо» 23 очка и 10-я позиция.
РПЛ-2018/19. 19-й тур.
«Динамо» — «Спартак» 0:1 (0:1)
Гол: Джикия, 16 (0:1).
«Динамо»: Шунин, Хольмен, Шуньич, Евгеньев, Рауш (Марков, 70), Козлов (Морозов, 67), Теттех, Жоаозиньо, Соу, Черных (Кардозу, 46), Луценко.
«Спартак»: Селихов, Айртон, Рассказов, Кутепов, Джикия, Мельгарехо (Ломовицкий, 90), Ханни (Ташаев, 82), Гулиев, Зобнин, Мелкадзе (Адриано, 52), Зе Луиш.
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