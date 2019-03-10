В Химках завершился матч 19-го тура российской Премьер-лиги между «Динамо» и «Спартаком». Московское дерби выиграли красно-белые (1:0). Единственный гол на 16-й минуте забил Георгий Джикия.
«Спартак» заработал право на штрафной удар, Зе Луиш покатил мяч на Джикию, который точным ударом переиграл Антона Шунина.
В конце встречи Зе Луиш получил желтую карточку и пропустит матч 20-го тура с «Зенитом». «Спартак» набрал 32 очка и закрепился на 4-м месте. В активе «Динамо» 23 очка и 10-я позиция.
РПЛ-2018/19. 19-й тур.
«Динамо» — «Спартак» 0:1 (0:1)
Гол: Джикия, 16 (0:1).
«Динамо»: Шунин, Хольмен, Шуньич, Евгеньев, Рауш (Марков, 70), Козлов (Морозов, 67), Теттех, Жоаозиньо, Соу, Черных (Кардозу, 46), Луценко.
«Спартак»: Селихов, Айртон, Рассказов, Кутепов, Джикия, Мельгарехо (Ломовицкий, 90), Ханни (Ташаев, 82), Гулиев, Зобнин, Мелкадзе (Адриано, 52), Зе Луиш.