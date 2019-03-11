Дубль Бензема помог «Реалу» разгромить «Вальядолид» в матче Примеры

Мадридский «Реал» одержал разгромную победу над «Вальядолидом» в матче 27-го тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде, завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

«Реал» занимает третье место в турнирной таблице Примеры набрав 51 очко, и отстаёт от лидирующей «Барселоны» на 12 баллов. «Вальядолид» с 26 очками остался 17-м.

Ранее сообщалось, что «Вильярреал» победил «Леванте» в матче Примеры, забив два мяча в добавленное время.