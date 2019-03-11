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Дубль Бензема помог «Реалу» разгромить «Вальядолид» в матче Примеры 

RT на русском + ещё 1 2 часа назад
Фото: Reuters
Мадридский «Реал» одержал разгромную победу над «Вальядолидом» в матче 27-го тура испанской Примеры.
Встреча, прошедшая на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде, завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
Победу «Реалу» принесли голы Рафаэля Варана, Луки Модрича, и Карима Бензема, оформившего дубль.
В составе «Вальядолида» отличился Ануар Тухами.
«Реал» занимает третье место в турнирной таблице Примеры набрав 51 очко, и отстаёт от лидирующей «Барселоны» на 12 баллов. «Вальядолид» с 26 очками остался 17-м.
Ранее сообщалось, что «Вильярреал» победил «Леванте» в матче Примеры, забив два мяча в добавленное время.
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Футбол , Ануар Тухами , Лука Модрич , Рафаэль Варан , Карим Бензема , Реал
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