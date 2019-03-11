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Молния едва не убила всю футбольную команду 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: nsn.fm
Футболисты бразильской команды попадали в обморок во время тренировки из-за удара молнии. Как передаёт «Свободная пресса», разряд небесного электричества угодил прямо в поле, когда на нем проводили тренировку игроки «Насьоналя» из города Манаус.
Сознание потеряли все спортсмены, которые в этот момент находились на площадке. Некоторых пришлось приводить в чувства посредством сердечно-легочной реанимации.
Спортсмены заработали синяки и ссадины, кроме того, на некоторое время, они лишились возможности выполнять сложные скоординированные движения.
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