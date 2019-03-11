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Футболисты «Реала» поругались на тренировке 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Защитники мадридского «Реала» Серхио Рамос и Марсело поссорились на тренировке команды. Об этом сообщает Marca.
Игроки провели двусторонний матч, в котором победила команда Марсело. Бразилец слишком бурно отпраздновал успех, чем вызвал неудовольствие Рамоса. Защитники вступили в словесную перепалку, но одноклубники их разняли.
Отмечается, что конфликт может стать следствием неудовлетворительных результатов клуба в последнее время. 6 марта «Реал» вылетел из Лиги чемпионов, уступив амстердамскому «Аяксу» в ответной встрече 1/8 финала турнира (1:4). Мадридцы не преодолели эту стадию впервые за пять лет.
В связи с этим ходят слухи о вероятной смене тренера Реала. Руководство не удовлетворено работой Сантьяго Солари и планирует расторгнуть с ним контракт. Вероятным преемником называется португальский специалист Жозе Моуринью, в настоящее время не имеющий работы. Он уже руководил «Реалом» с 2010 по 2013 год.
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Футбол , Реал
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