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Зидан вернулся в «Реал»
Lenta.ru
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ещё 62
1 час назад
Фото:
EPA
Комментарии
2
Мадридский
«Реал»
на своем сайте объявил о возвращении французского тренера
Зинедина Зидана
. Он подписал контракт до июня 2022 года.
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