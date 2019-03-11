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Зидан вернулся в «Реал» 

Lenta.ru + ещё 62 1 час назад
Фото: EPA
Мадридский «Реал» на своем сайте объявил о возвращении французского тренера Зинедина Зидана. Он подписал контракт до июня 2022 года.
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Футбол , Зинедин Зидан , Реал
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