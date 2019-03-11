«Ювентус» предложил Зидану контракт на три года

По информации El Pais, руководство "старой синьоры" предложило экс-наставнику мадридского "Реала" контракт на три года до 2022 года.

До этого стало известно о визите Зидана в Турин и встрече с представителями клуба Серии А.

Источник утверждает, что французом также пытался связаться президент "сливочных" Флорентино Перес, но Зидан отказался от поста главного тренера "Реала".

Ранее Роналду поделился ожиданиями от матча с "Атлетико" в рамках 1/8 финала ЛЧ.