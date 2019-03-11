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«Ювентус» предложил Зидану контракт на три года 

Газета.Ru 54 минуты назад
Фото: Reuters
Французский специалист Зинедин Зидан может возглавить туринский "Ювентус", сообщает "Советский спорт".
По информации El Pais, руководство "старой синьоры" предложило экс-наставнику мадридского "Реала" контракт на три года до 2022 года.
До этого стало известно о визите Зидана в Турин и встрече с представителями клуба Серии А.
Источник утверждает, что французом также пытался связаться президент "сливочных" Флорентино Перес, но Зидан отказался от поста главного тренера "Реала".
Ранее Роналду поделился ожиданиями от матча с "Атлетико" в рамках 1/8 финала ЛЧ.
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Футбол , Зинедин Зидан , Реал , Советский спорт
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