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Ван Гал объявил за завершении тренерской карьеры 

RT на русском + ещё 13 2 часа назад
Фото: Reuters
Голландский специалист Луи ва Гал объявил о завершении тренерской карьеры.
«Я заканчиваю. Моя жена перестала работать 22 года назад, чтобы сопровождать меня в работе за границей. Я сказал ей, что уйду на пенсию в 55 лет. Сейчас мне уже больше 65. Я не могу продолжать», — приводит слова ван Гала AS.
На протяжении тренерской карьеры ван Гал работал с такими клубами как голландские АЗ и «Аякс», мюнхенская «Бавария», каталонская «Барселона», английский «Манчестер Юнайтед» и со сборной Нидерландов, с которой выиграл бронзу чемпионата мира 2014 года.
Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан отказался возвращаться в «Реал».
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Футбол , Зинедин Зидан , Реал , Манчестер Юнайтед
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