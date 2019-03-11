Голландский специалист Луи ва Гал объявил о завершении тренерской карьеры.
«Я заканчиваю. Моя жена перестала работать 22 года назад, чтобы сопровождать меня в работе за границей. Я сказал ей, что уйду на пенсию в 55 лет. Сейчас мне уже больше 65. Я не могу продолжать», — приводит слова ван Гала AS.
На протяжении тренерской карьеры ван Гал работал с такими клубами как голландские АЗ и «Аякс», мюнхенская «Бавария», каталонская «Барселона», английский «Манчестер Юнайтед» и со сборной Нидерландов, с которой выиграл бронзу чемпионата мира 2014 года.
Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан отказался возвращаться в «Реал».