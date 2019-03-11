Колобков рассказал, предусмотрены ли премиальные для российских призёров Универсиады

Министр спорта России Павел Колобков рассказал, предусмотрены ли премиальные выплаты российским спортсменам, завоевавшим награды на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске.

По словам министра, никаких премиальных или других материальных поощрений для победителей и призёров не будет, но обладатели золотых наград получат звания «Мастер спорта международного класса».

«Думаю, что для спортсменов-студентов вопросы премий и финансов не являются основными, потому что они не являются профессиональными спортсменами, и Универсиада не является для них источником заработка и содержания», — добавил Колобков.

По итогам восьми соревновательных дней российские спортсмены завоевали 100 наград — 35 золотых, 35 серебряных и 30 бронзовых.

Ранее сообщалось, что Колобков высоко оценил организацию соревнований на Универсиаде-2019.