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СМИ сообщили зарплату Зидана в «Реале» 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Manuel Queimadelos Alonso / Getty Images
Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан будет получать на Сантьяго Бернабеу 16 млн евро в год. Об этом сообщает журналист Gazzetta dello Sport Николо Шира в своем Twitter.
Ранее сливочные сообщили, что француз подписал соглашение до 2022 года.
Напомним, Зидан покинул Сантьяго Бернабеу в мае 2018 года. Он выигрывал с командой три Лиги чемпионов, а также становился обладателем двух Суперкубов УЕФА, победителем клубного чемпионата мира (два раза), а также чемпионом и обладателем Суперкубка Испании.
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Футбол , Зинедин Зидан , УЕФА , Реал
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