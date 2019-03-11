СМИ сообщили зарплату Зидана в «Реале» 

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан будет получать на Сантьяго Бернабеу 16 млн евро в год. Об этом сообщает журналист Gazzetta dello Sport Николо Шира в своем Twitter.
Ранее сливочные сообщили, что француз подписал соглашение до 2022 года.
Напомним, Зидан покинул Сантьяго Бернабеу в мае 2018 года. Он выигрывал с командой три Лиги чемпионов, а также становился обладателем двух Суперкубов УЕФА, победителем клубного чемпионата мира (два раза), а также чемпионом и обладателем Суперкубка Испании.