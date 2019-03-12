Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гвардиола прокомментировал вылет «Реала» из Лиги Чемпионов 

Soccer News + ещё 7 2 часа назад
Фото: Soccer News
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мыслями о вылете из Лиги Чемпионов её действующего победителя мадридского "Реала".
Напомним, что на стадии 1/8 финала "сливочные" по сумме двух встреч уступили амстердамскому "Аяксу" (2:1, 1:4).
"Если люди думают, что после вылета "Реала" будет легко, то они ничего не понимают. Три победы в Лиге Чемпионов подряд, четыре кубка за пять последних сезонов. "Реал" был лучшей командой последнего десятилетия. Невероятно, что они вылетели. Мне "Реал" казался фаворитом. Это по-прежнему невероятная команда. Надеюсь, мы пройдём в четвертьфинал. Но там будут команды, схожие по уровню с "Реалом", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.
В 1/8 финала ЛЧ "Манчестер Сити" противостоит "Шальке". В первом матче "горожане" выиграли со счётом 3:2, ответная встреча состоится сегодня в 23:00 мск.
Soccer News: последние новости
Лучший тренер в мире возвращается в "Реал": Перес поприветствовал Зидана ЦСКА и "Рубин" назвали стартовые составы на очный матч 19-го тура РПЛ Черчесов огласил заявку сборной России на матчи с Бельгией и Казахстаном
Футбол , Реал
Читайте также
Видео
«Не в чем оправдываться»: Радимов о скандале с Булановой
Футбол
Медведева «утерла нос» Загитовой
Фигурное катание
Российской сборной вынесли вердикт на ЧМ
Биатлон Статьи
Нашла пару: продолжение откровенного номера Туктамышевой
Фигурное катание Статьи
Панарин выступил против российских властей
Хоккей Интернет
«Логинов украл медаль. Ждём допинг-тестов»
Биатлон Статьи
Футболист не попал в пустые ворота из-за снега
Футбол
В «Рубине» опешили от состава сборной
Футбол
Чемпионка дала интервью Губерниеву без слов
Зимние виды спорта
«Проламывает потолок и улетает»
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение