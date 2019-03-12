Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Президент «Реала» не исключил трансфера Мбаппе после прихода Зидана 

RT на русском + ещё 3 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Президент «Реала» Флорентино Перес ответил на вопрос, может ли клуб из столицы Испании усилиться летом нападающим французского ПСЖ Килианом Мбаппе.
«Возможно, Зидан поможет нам с этим вопросом. Но сейчас наши мысли связаны только об окончании сезона», — приводит слова главы коллектива AS.
Он также ответил, кого бы он хотел больше купить: Мбаппе или его одноклубника Неймара.
«Обоих», — сказал Перес.
Зидан сменил на посту наставника Сантьяго Солари. Контракт «Реала» с Зиданом рассчитан до лета 2022 года.
Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год. Под его руководством мадридский клуб три раза подряд становился победителем Лиги чемпионов.
В текущем сезоне коллектив из столицы Испании занимает третье место в Примере, отставая от «Барселоны» на 12 очков. Также «Реал» вылетел из ЛЧ, уступив в 1/8 финала голландскому «Аяксу».
RT на русском: последние новости
СМИ назвали зарплату Зидана в «Реале» Оглашён состав команды России на матчи отбора Евро-2020 Гончаренко доволен игрой ЦСКА в матче РПЛ с «Рубином»
Футбол , Реал
Читайте также
Видео
«Не в чем оправдываться»: Радимов о скандале с Булановой
Футбол
Медведева «утерла нос» Загитовой
Фигурное катание
Российской сборной вынесли вердикт на ЧМ
Биатлон Статьи
Нашла пару: продолжение откровенного номера Туктамышевой
Фигурное катание Статьи
Панарин выступил против российских властей
Хоккей Интернет
«Логинов украл медаль. Ждём допинг-тестов»
Биатлон Статьи
Футболист не попал в пустые ворота из-за снега
Футбол
В «Рубине» опешили от состава сборной
Футбол
Чемпионка дала интервью Губерниеву без слов
Зимние виды спорта
«Проламывает потолок и улетает»
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение