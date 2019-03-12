Президент «Реала» Флорентино Перес ответил на вопрос, может ли клуб из столицы Испании усилиться летом нападающим французского ПСЖ Килианом Мбаппе.
«Возможно, Зидан поможет нам с этим вопросом. Но сейчас наши мысли связаны только об окончании сезона», — приводит слова главы коллектива AS.
Он также ответил, кого бы он хотел больше купить: Мбаппе или его одноклубника Неймара.
«Обоих», — сказал Перес.
Зидан сменил на посту наставника Сантьяго Солари. Контракт «Реала» с Зиданом рассчитан до лета 2022 года.
Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год. Под его руководством мадридский клуб три раза подряд становился победителем Лиги чемпионов.
В текущем сезоне коллектив из столицы Испании занимает третье место в Примере, отставая от «Барселоны» на 12 очков. Также «Реал» вылетел из ЛЧ, уступив в 1/8 финала голландскому «Аяксу».