Президент «Реала» не исключил трансфера Мбаппе после прихода Зидана

Президент «Реала» Флорентино Перес ответил на вопрос, может ли клуб из столицы Испании усилиться летом нападающим французского ПСЖ Килианом Мбаппе.

«Возможно, Зидан поможет нам с этим вопросом. Но сейчас наши мысли связаны только об окончании сезона», — приводит слова главы коллектива AS.

Он также ответил, кого бы он хотел больше купить: Мбаппе или его одноклубника Неймара.

«Обоих», — сказал Перес.

Зидан сменил на посту наставника Сантьяго Солари. Контракт «Реала» с Зиданом рассчитан до лета 2022 года.

Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год. Под его руководством мадридский клуб три раза подряд становился победителем Лиги чемпионов.

В текущем сезоне коллектив из столицы Испании занимает третье место в Примере, отставая от «Барселоны» на 12 очков. Также «Реал» вылетел из ЛЧ, уступив в 1/8 финала голландскому «Аяксу».