«Краснодар» назвали самой играющей командой РПЛ 

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал игру "Краснодара" в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает газета "Известия".
"Краснодар" занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 35 очков, и отстает от лидера чемпионата "Зенита" на пять баллов.
"Краснодар" на сегодня самая играющая команда лиги. Им важен не только результат, но и высокий уровень игры. То, как подопечные Мурада Мусаева пытаются действовать на поле, тяжело не только для соперников, но и для них самих", — заявил Игнатьев.
В матче 19-го тура чемпионата России "Краснодар" сыграл вничью с "Оренбургом" — -2:2.
Ранее Ари прокомментировал нереализованный пенальти в матче с "Оренбургом".