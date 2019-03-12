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«Краснодар» назвали самой играющей командой РПЛ 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: ТАСС
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал игру "Краснодара" в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает газета "Известия".
"Краснодар" занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 35 очков, и отстает от лидера чемпионата "Зенита" на пять баллов.
"Краснодар" на сегодня самая играющая команда лиги. Им важен не только результат, но и высокий уровень игры. То, как подопечные Мурада Мусаева пытаются действовать на поле, тяжело не только для соперников, но и для них самих", — заявил Игнатьев.
В матче 19-го тура чемпионата России "Краснодар" сыграл вничью с "Оренбургом" — -2:2.
Ранее Ари прокомментировал нереализованный пенальти в матче с "Оренбургом".
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Футбол , Мурад Мусаев , Борис Игнатьев , Зенит , газета "Известия"
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