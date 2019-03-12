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Каррера: мне снова хочется тренировать 

Чемпионат.com + ещё 3 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сообщил, что он готов вернуться к работе.
«Я отдохнул и готов вернуться к тренерской карьере. Мне снова хочется тренировать. Посмотрим, что будет в будущем. Были ситуации, когда я мог вернуться к возобновлению тренерской карьеры, но до конкретики не дошло. Могу представить себя тренером в другом российском городе, не в Москве. Будучи тренером, нужно быть готовым ко всему. Затем нужно рассмотреть, например, проект команды. Сейчас я вернулся в Москву, чтобы встретиться и поужинать с друзьями», — сказал Каррера в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Бороздину.
Напомним, Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые завоевали первый за 16 лет титул чемпиона России.
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