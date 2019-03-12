Французский специалист Зинедин Зидан, который накануне вернулся на пост главного тренера мадридского «Реала», потребовал у президента клуба Флорентино Переса сохранить в команде бразильского защитника Марсело.
Об этом сообщает A Bola.
По информации издания, наставник намерен в ближайшее время обсудить с футболистом его роль в команде. При этом отмечается, что бразилец передумал уходить из клуба после возвращения Зидана.
До этого в СМИ распространялась информация, что потерявший место в основном составе испанского коллектива Марсело близок к переходу в итальянский «Ювентус».
Ранее сообщалось, что «Ювентус» разочарован возвращением Зидана в «Реал».