Роналду рассказал о сложностях в итальянском футболе 

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о своей жизни в Италии.
По словам футболиста, он не скучает по Испании и на родину его также не тянет. Он подчеркнул, что хорошо адаптировался в новой для себя стране.
Кроме того, Роналду поделился впечатлениями от итальянской серии А. Он сравнил лигу с чемпионатами Англии и Испании, где выступал ранее.
"Думаю, сложнее всего забивать действительно в Италии. Я не ожидал, что итальянская лига будет столь сильной", — цитирует его Football Italia.
Форвард добавил, что итальянские клубы лучше обороняются.
Роналду присоединился к туринцам в летнее трансферное окно. Он перешёл в серию А из мадридского "Реала", где он провёл девять сезонов. Также игрок защищал цвета английского "Манчестер Юнайтед" — с 2003-го по 2009 год.
В текущем сезоне португалец вышел на поле в 26 матчах чемпионата страны и забил 19 мячей.
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