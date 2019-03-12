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СМИ: футболист «Челси» Азар может перейти в «Реал» за $115 млн 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Reuters
Бельгийский полузащитник английского футбольного клуба "Челси" Эден Азар может перейти в испанский "Реал" за $115 млн Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Goal.
После возвращения в понедельник на пост главного тренера "Реала" французского специалиста Зинедина Зидана, руководство клуба предложило €115 млн за переход Азара. Отмечается, что возвращение Зидана может повлиять на выбор 28-летнего футболиста в пользу мадридской команды.
Азар выступает за "Челси" с 2012 года. В составе клуба из Лондона Азар стал победителем Лиги Европы (2012/13), обладателем Кубка футбольной лиги (2014/15), двукратным чемпионом Англии (2014/15, 2016/17) и обладателем Кубка Англии (2017/18). На чемпионате мира — 2018 в составе сборной Бельгии Азар завоевал бронзовую медаль.
В текущем сезоне "Реал" в турнирной таблице чемпионата Испании занимает третье место, набрав 27 очков после 51 матча. "Челси" в турнирной таблице Английской премьер-лиги идет шестым, имея в активе 29 очков после 57 матчей.
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Футбол , Зинедин Зидан , Эден Азар , Реал , Газета.Ru
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