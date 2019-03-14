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Месси: «Роналду и „Ювентус“ впечатлили. Криштиану провел магический вечер» 

SPORT24.ru + ещё 3 10 часов назад
Фото: Reuters
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признался, что был впечатлен камбэком «Ювентуса», который после гостевого поражения от «Атлетико» (0:2) выиграл на своем поле со счетом 3:0 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Все три гола за «Юве» забил форвард Криштиану Роналду.
«Криштиану и «Ювентус» вчера были впечатляющими. Я думал, что «Атлетико» будет сильнее. Криштиану провел магический вечер», — цитирует Месси Mundo Deportivo.
«Барселона» тоже вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, разгромив на своем поле «Лион» со счетом 5:1. Месси оформил дубль и сделал две голевые передачи.
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Футбол , Лионель Месси , Криштиану Роналду
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