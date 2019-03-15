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Определились все пары 1/4 финала Лиги чемпионов 

RT на русском + ещё 37 28 минут назад
Фото: globallookpress.com
Состоялась жеребьёвка жеребьёвка четвертьфиналов и полуфиналов футбольной Лиги чемпионов.
По результатам жеребьёвки, которая состоялась в швейцарском Ньоне, определились следующие пары:
— «Аякс» (Нидерланды) — «Ювентус» (Италия);
— «Ливерпуль» (Англия) — «Порту» (Португалия);
— «Тоттенхэм» (Англия) — «Манчестер Сити» (Англия);
— «Барселона» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Победители противостояний по сумме двух матчей встретятся в полуфиналах главного европейского клубного футбольного турнира.
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Футбол , Манчестер Юнайтед
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