Определились все пары 1/4 финала Лиги чемпионов

Состоялась жеребьёвка жеребьёвка четвертьфиналов и полуфиналов футбольной Лиги чемпионов.

По результатам жеребьёвки, которая состоялась в швейцарском Ньоне, определились следующие пары:

— «Аякс» (Нидерланды) — «Ювентус» (Италия);

— «Ливерпуль» (Англия) — «Порту» (Португалия);

— «Тоттенхэм» (Англия) — «Манчестер Сити» (Англия);

Победители противостояний по сумме двух матчей встретятся в полуфиналах главного европейского клубного футбольного турнира.