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Черышев рассказал, как Роналду заговорил по-русски 

Рамблер + ещё 1 46 минут назад
Фото: Reuters
Нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду учил русские слова, когда встречался с моделью Ириной Шейк, заявил игрок сборной России по футболу Денис Черышев, который принял участие шоу «Красава».
Черышев, который играет за испанскую «Валенсию», рассказал, что пересекался с португальцем на футбольном поле (с 2009 по 2018 гг. Криштиану Роналду выступал за мадридский «Реал» — прим.ред.). По словам российского спортсмена, Роналду постоянно говорил на русском языке.
«Он еще встречался с Ириной Шейк. Постоянно говорил слова на русском: например, «вилка» или «ложка»», — заявил Черышев.
Роналду встречался с моделью российского происхождения Ириной Шейк на протяжении 5 лет с 2010 по 2015 гг. Девушка заявляла, что причиной расставания стала неверность и инфантильность избранника. По словам модели, Роналду «вёл себя как мальчик», и она не чувствовала себя рядом с ним в безопасности. После расставания с футболистом Шейк вышла замуж за голливудского актёра Брэдли Купера. В марте 2017 года у пары родилась дочь.
Комментарии
Футбол , Денис Черышев , Брэдли Купер , Криштиану Роналду , Ирина Шейк , Реал
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