Нападающий «Барселоны» Луис Суарес совершил финт без касания мяча во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте турнира.
👌 @LuisSuarez9 lets the ball do the work… and leaves Marcelo behind! 🔥🔥🔥#UCL Skill of the Day | @MastercardUK pic.twitter.com/Y9g1V3i3TI— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 13 марта 2019 г.
Уругваец решил не обрабатывать мяч после паса от партнера, а пропустил его между ног и резко развернулся. Защитник Марсело, игравший против Сауреса, не успел сориентироваться и упустил мяч. Этот финт признан моментом дня в Лиге чемпионов.
Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу «Барселоны». Каталонский клубы вышел в четвертьфинал турнира.