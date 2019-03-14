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«Барселона» может провести матч с российским топ-клубом 

Soccer News + ещё 8 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Президент "Зенита" Александр Медведев рассказал, что клуб хочет провести товарищеский матч с "Барселоной".
"В рамках нашего сотрудничества с "Барселоной" у нас есть возможность провести товарищеский матч. Нужно будет найти время в напряженных графиках и "Барселоны", и "Зенита". Но в том, что это будет реализовано, у меня никаких сомнений нет. Конечно, лучше играть с "Барселоной" официальные матчи. Для этого нам нужно попасть в Лигу Чемпионов по итогам сезона", — приводят слова Медведева российские СМИ.
Напомним, что после 19 туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 40 очков. Отрыв петербурского клуба от идущего вторым "Краснодара" составляет пять очков.
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