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«Вильярреал» оставил «Зенит» без еврокубков 

News.ru + ещё 3 51 минуту назад
Фото: Reuters
«Зенит» проиграл «Вильярреалу» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Итоговый счёт — 1:2.
Мячами в ворота петербургского клуба отметились Херард Морено и Карлос Бакка. У «Зенита» отличился защитник Бранислав Иванович.
По сумме двух встреч «сине-бело-голубые» остались за бортом Лиги Европы, уступив с общим счётом 2:5.
Добавим, что команда Сергея Семака лишилась и основного голкипера Андрея Лунева, который из-за травмы вынужден был покинуть поле во второй половине встречи.
Жеребьёвка четвертьфинальных встреч состоится 15 марта в швейцарском Ньоне. Матчи ¼ финала пройдут 11 и 18 апреля.
Как писал News.ru, ранее футбольный клуб «Краснодар» сыграл вничью с испанской «Валенсией» в ответном матче Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 1:1.
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Футбол , Сергей Семак , Андрей Лунев , Зенит
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