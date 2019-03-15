«Вильярреал» оставил «Зенит» без еврокубков

«Зенит» проиграл «Вильярреалу» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Итоговый счёт — 1:2.

Мячами в ворота петербургского клуба отметились Херард Морено и Карлос Бакка. У «Зенита» отличился защитник Бранислав Иванович.

По сумме двух встреч «сине-бело-голубые» остались за бортом Лиги Европы, уступив с общим счётом 2:5.

Добавим, что команда Сергея Семака лишилась и основного голкипера Андрея Лунева , который из-за травмы вынужден был покинуть поле во второй половине встречи.

Жеребьёвка четвертьфинальных встреч состоится 15 марта в швейцарском Ньоне. Матчи ¼ финала пройдут 11 и 18 апреля.

Как писал News.ru, ранее футбольный клуб «Краснодар» сыграл вничью с испанской «Валенсией» в ответном матче Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 1:1.