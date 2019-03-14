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Аршавин прокомментировал победу «Ливерпуля» в матче с «Баварией» 

Газета.Ru 23 часа назад
Фото: Газета.Ru
Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин прокомментировал победу "Ливерпуля" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Баварией", передает "Матч ТВ".
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу английской команды. Примечательно, что Аршавин выступал за "Ливерпуль" с 2009 по 2013 год.
"Ливерпуль" сыграл на своих козырях. Немного расстроила эта игра. Первый матч был более равным. А здесь "Ливерпуль" победил заслуженно.
Каток "Баварии" не доехал. В этом матче "Бавария" несколько держала мяч, но когда "Ливерпуль" стал быстрее действовать и катать мяч, то мюнхенцам стало тяжело.
"Ливерпуль" забил достаточно легкий первый мяч, этот мяч повлиял на дальнейший ход матча. При третьем голе Салах отдал просто изумительную передачу на Мане. Я не увидел, что "Ливерпуль перенапрягался в игре. Они сыграли с запасом", — заявил Аршавин.
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