Аршавин прокомментировал победу «Ливерпуля» в матче с «Баварией»

Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин прокомментировал победу "Ливерпуля" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Баварией", передает "Матч ТВ".

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу английской команды. Примечательно, что Аршавин выступал за "Ливерпуль" с 2009 по 2013 год.

"Ливерпуль" сыграл на своих козырях. Немного расстроила эта игра. Первый матч был более равным. А здесь "Ливерпуль" победил заслуженно.

Каток "Баварии" не доехал. В этом матче "Бавария" несколько держала мяч, но когда "Ливерпуль" стал быстрее действовать и катать мяч, то мюнхенцам стало тяжело.