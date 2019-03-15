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Сын Паоло Мальдини впервые вызван в сборную Италию 

Спорт РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Младший сын бывшего защитника "Милана" Паоло Мальдини Даниэль получил вызов в сборную Италии по футболу до 18 лет на товарищеский матч с командой Нидерландов, который состоится 22 марта, сообщает Football Italia.
Для 17-летнего игрока это будет возможность впервые сыграть за свою страну на международной арене. Он может стать третьим представителем футбольной династии Мальдини, сыгравшим за свою страну на уровне сборных команд.
Дед Даниэля, Чезаре Мальдини, выступал за главную сборную Италии в конце 1950-х — начале 1960-х годов. Паоло Мальдини играл за сборные Италии разных возрастов, становился серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы и мира в составе "скуадры адзурры".
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Футбол , Паоло Мальдини
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