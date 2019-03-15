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Источник: К Каррере приставят охрану на матче «Спартак» — «Зенит» 

Спорт-Экспресс 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
По информации телеграм-канала Mash, к бывщего главному тренеру "Спартака" Массимо Каррере будет приставлена охрана на матче 20-го тура против "Зенита". Несколько человек будут находиться с итальянцем по ходу всего матча и пресекать провокации.
"Силовики боятся, что вокруг него сплотится фанатская оппозиция и устроит беспорядки", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в случае появления Карреры на фанатском секторе "Спартака", он может поддержать болельщиков в нынешней ситуации в клубе. В такой ситуации прям во время игры может начаться стычка между фанатами.
Напомним, что матч 20-го тура "Спартак" — "Зенит" состоится 17 марта, в 19.00 (мск). "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи
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