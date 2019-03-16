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«Оренбург» обыграл «Динамо» в матче чемпионата России 

ТАСС + ещё 33 1 час назад
Фото: РИА Новости
"Оренбург" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 1:0 в домашнем матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Мяч на 52-й минуте забил Джордже Деспотович. Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов во втором тайме был удален с тренерской скамейки за споры с арбитром.
В турнирной таблице РПЛ "Динамо" занимает 12-е место, набрав 23 очка после 20 игр. "Оренбург" идет седьмым, имея в активе 26 очков после 19 встреч.
В следующем туре "Динамо" 30 марта сыграет дома с московским "Локомотивом", "Оренбург" днем позже на выезде встретится с петербургским "Зенитом".
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Футбол , Волейбол , Владимир Федотов , Зенит
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