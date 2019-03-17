«Зенит» остался без первого вратаря на матч со «Спартаком» 

Основной голкипер петербургского «Зенита» Андрей Лунёв, скорее всего, пропустит центральный матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».
По информации «Спорт-Экспресс», футболист не тренировался в общей группе «сине-бело-голубых» на предматчевом занятии.
Место в воротах команды Сергея Семака займёт Михаил Кержаков, который уже заменял Лунева на 64-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом» (1:2), когда тот получил повреждение.
Уточняется, что форвард «Зенита» Артём Дзюба, не игравший с испанцами из-за проблем со здоровьем, готов к встрече со «Спартаком».
Встреча клубов пройдёт 17 марта в 19.00 на московском стадионе «Открытие Арена».
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