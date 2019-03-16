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Смолов описал Россию тремя словами 

Lenta.ru + ещё 1 44 минуты назад
Фото: Reuters
Нападающий сборной России Федор Смолов побеседовал с пресс-службой футбольного клуба «Локомотив», в составе которого он выступает. Интервью опубликовано на сайте клуба.
Смолов ответил на 50 вопросов о своей жизни, увлечениях и убеждениях. Футболиста попросили описать Россию в трех словах, на что он ответил: «Могучая, душевная, спящая».
Спортсмен отметил, что жалеет о решении уехать из Нидерландов и вернуться в «Динамо». Он покинул страну на полгода раньше, хотя мог остаться в «Фейеноорде» до конца сезона. На тот момент ему было 20 лет.
Смолов признался, что любит рок, поэтому добавляет рокерскую «козу» в подписи ко всем своим фото в Instagram.
«Я люблю рок-н-ролл, а это знак рокеров. Они всю свою жизнь посвящают музыке — как я посвящаю себя своей профессии. Короче, рокеры — это тру. Считаю себя тоже тру», — заключил футболист.
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Футбол , Федор Смолов , Локомотив
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