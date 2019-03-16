Смолов описал Россию тремя словами

Смолов ответил на 50 вопросов о своей жизни, увлечениях и убеждениях. Футболиста попросили описать Россию в трех словах, на что он ответил: «Могучая, душевная, спящая».

Спортсмен отметил, что жалеет о решении уехать из Нидерландов и вернуться в «Динамо». Он покинул страну на полгода раньше, хотя мог остаться в «Фейеноорде» до конца сезона. На тот момент ему было 20 лет.

Смолов признался, что любит рок, поэтому добавляет рокерскую «козу» в подписи ко всем своим фото в Instagram.