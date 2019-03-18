Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Глушакову непонятны обиды болельщиков «Спартака» 

News.ru + ещё 52 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков готов ответить на вопросы поклонников «красно-белых». Для этого он настроен встретиться с ними и обсудить возникшую ситуацию.
«Каждому из фан-движения могу объяснить ситуацию, если ко мне есть вопросы. Я буду рад пообщаться и урегулировать эти вопросы. Какие-то непонятные обиды не красят «Спартак»», — цитирует Глушакова РИА Новости.
В матче 20-го тура чемпионата России против «Зенита», который завершился результативной ничьей, Глушаков забил мяч.
Ранее News.ru сообщал, по какой причине форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустил игру с «Филадельфией».
News.ru: последние новости
Тренер «Спартака»: Россия и Украина должны быть едины Головин досрочно покинул тренировку сборной России «Барселона» захотела подписать чемпиона мира
Футбол , Денис Глушаков , Евгений Малкин , Спартак , Зенит , РИА Новости
Читайте также
Видео
«Не в чем оправдываться»: Радимов о скандале с Булановой
Футбол
«Логинов был прав»: как Фуркад спас сборную России
Биатлон Статьи
«Он же не сказал „негр“: за что накажут Погребняка
Футбол Статьи
Тренер выбежал на лед и избил клюшкой хоккеиста
Хоккей
Самый непутевый биатлонист России вновь оскандалился
Биатлон Статьи
«Бегство» Медведевой озадачило Навку
Фигурное катание
Емельяненко намекнул на нетрадиционную ориентацию Харитонова
MMA
Медведева «утерла нос» Загитовой
Фигурное катание
Фанат вставил в глаз символ футбольного клуба
Футбол
Тайные любовники? Что связало Медведеву и Костова
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение