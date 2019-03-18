Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков готов ответить на вопросы поклонников «красно-белых». Для этого он настроен встретиться с ними и обсудить возникшую ситуацию.
«Каждому из фан-движения могу объяснить ситуацию, если ко мне есть вопросы. Я буду рад пообщаться и урегулировать эти вопросы. Какие-то непонятные обиды не красят «Спартак»», — цитирует Глушакова РИА Новости.
В матче 20-го тура чемпионата России против «Зенита», который завершился результативной ничьей, Глушаков забил мяч.
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