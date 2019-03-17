Жирков вызван в сборную России на отборочные матчи Евро-2020

Футболист петербургского "Зенита" Юрий Жирков вызван в состав сборной России для подготовки к матчам отборочного турнира Евро-2020, сообщает официальный Twitter российской национальной команды.

Сборная России 21 марта на выезде сыграет с командой Бельгии, а 24 марта в гостях проведет матч со сборной Казахстана.

"Жирков — опытный футболист, который может помочь команде в столь ответственных матчах. Отмечу, что это не замена по позиции, всех вызванных игроков мы также ждем в ближайшее время в сборной", — прокомментировал вызов главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Жирков объявил о завершении карьеры в сборной России после чемпионата мира-2018.