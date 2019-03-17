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Жирков вызван в сборную России на отборочные матчи Евро-2020 

Спорт РИА Новости + ещё 19 1 час назад
Фото: РИА Новости
Футболист петербургского "Зенита" Юрий Жирков вызван в состав сборной России для подготовки к матчам отборочного турнира Евро-2020, сообщает официальный Twitter российской национальной команды.
Сборная России 21 марта на выезде сыграет с командой Бельгии, а 24 марта в гостях проведет матч со сборной Казахстана.
"Жирков — опытный футболист, который может помочь команде в столь ответственных матчах. Отмечу, что это не замена по позиции, всех вызванных игроков мы также ждем в ближайшее время в сборной", — прокомментировал вызов главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
Жирков объявил о завершении карьеры в сборной России после чемпионата мира-2018.
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Футбол , Станислав Черчесов , Юрий Жирков , Зенит
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