Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Радимов напомнил о пари с Глушаковым 

Газета.Ru + ещё 5 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов напомнил полузащитнику московского "Спартака" Денису Глушакову о споре, который был заключен в августе 2018 года, передает "Советский спорт".
"Заключили с Глушаковым новое пари. "Спартак" — "Зенит" и "Зенит" — "Спартак" по системе еврокубков! Проигрываю я — с меня 10 кг корюшки, приготовленной моей бабулей в лучших традициях Ленинграда… Проигрывает он — с него ведро отборных раков, приготовленных в лучших традициях Ростова!" — написал Радимов в твиттере.
Встреча между "Спартаком" и "Зенитом" пройдет 17 марта в Москве. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 19.00 мск.
В матче первого круга была зафиксирована ничья — 0:0.
Газета.Ru: последние новости
Павлюченко поддержал Погребняка после скандального высказывания Игрок "Витесса" поделился эмоциями от вызова в сборную России Хет-трик Роналду помог "Ювентусу" разгромить "Атлетико" в ЛЧ
Футбол , Денис Глушаков , Владислав Радимов , Спартак , Зенит , Газета.Ru , Советский спорт
Читайте также
Видео
«Не в чем оправдываться»: Радимов о скандале с Булановой
Футбол
«Логинов был прав»: как Фуркад спас сборную России
Биатлон Статьи
«Он же не сказал „негр“: за что накажут Погребняка
Футбол Статьи
Тренер выбежал на лед и избил клюшкой хоккеиста
Хоккей
Самый непутевый биатлонист России вновь оскандалился
Биатлон Статьи
«Бегство» Медведевой озадачило Навку
Фигурное катание
Емельяненко намекнул на нетрадиционную ориентацию Харитонова
MMA
Медведева «утерла нос» Загитовой
Фигурное катание
Фанат вставил в глаз символ футбольного клуба
Футбол
Тайные любовники? Что связало Медведеву и Костова
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение