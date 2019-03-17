Радимов напомнил о пари с Глушаковым 

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов напомнил полузащитнику московского "Спартака" Денису Глушакову о споре, который был заключен в августе 2018 года, передает "Советский спорт".
"Заключили с Глушаковым новое пари. "Спартак" — "Зенит" и "Зенит" — "Спартак" по системе еврокубков! Проигрываю я — с меня 10 кг корюшки, приготовленной моей бабулей в лучших традициях Ленинграда… Проигрывает он — с него ведро отборных раков, приготовленных в лучших традициях Ростова!" — написал Радимов в твиттере.
Встреча между "Спартаком" и "Зенитом" пройдет 17 марта в Москве. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 19.00 мск.
В матче первого круга была зафиксирована ничья — 0:0.