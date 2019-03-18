Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Челси» отказал «Реалу» в трансфере Азара 

Soccer News + ещё 3 38 минут назад
Фото: Soccer News
Мадридский "Реал" сделал первое предложение лондонскому "Челси" по трансферу бельгийского полузащитника Эдена Азара, но получил отказ, сообщает HLN.
По сведениям издания, королевский клуб предложил за футболиста 85 миллионов евро, но эта сумма не устроила "Челси". Англичане намерены получить за игрока не менее 100-120 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 28-летний Азар провел за "Челси" 29 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 11 голевых передач. Его контракт с лондонским клубом действует до лета 2020 года.
Soccer News: последние новости
Жирков извинился за конфликт с Глушенковым в матче "Спартак" - "Зенит" Бразильский форвард "Шахтера" Мораес получил украинское гражданство Адвокат: врач "Зенита" не получил разрешение на посещение Кокорина
Футбол , Эден Азар , Реал
Читайте также
Видео
Раскрыты суммы призовых российских биатлонистов
Биатлон
«Не в чем оправдываться»: Радимов о скандале с Булановой
Футбол
Вдову прославленного хоккеиста отправили на нары
Хоккей
«Логинов был прав»: как Фуркад спас сборную России
Биатлон Статьи
«Он же не сказал „негр“: за что накажут Погребняка
Футбол Статьи
Тренер выбежал на лед и избил клюшкой хоккеиста
Хоккей
Самый непутевый биатлонист России вновь оскандалился
Биатлон Статьи
«Бегство» Медведевой озадачило Навку
Фигурное катание
Емельяненко намекнул на нетрадиционную ориентацию Харитонова
MMA
Медведева «утерла нос» Загитовой
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение