«Челси» отказал «Реалу» в трансфере Азара

Мадридский "Реал" сделал первое предложение лондонскому "Челси" по трансферу бельгийского полузащитника Эдена Азара , но получил отказ, сообщает HLN.

По сведениям издания, королевский клуб предложил за футболиста 85 миллионов евро, но эта сумма не устроила "Челси". Англичане намерены получить за игрока не менее 100-120 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 28-летний Азар провел за "Челси" 29 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 11 голевых передач. Его контракт с лондонским клубом действует до лета 2020 года.