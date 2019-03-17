Глава СПЧ заподозрил футболиста Погребняка в расизме

«Я считаю, что в сборной России имеет право выступать любой футболист, который хорошо играет и имеет гражданство Российской Федерации. Цвет кожи, глаз, волос и всего остального не имеет никакого значения. Это должно быть очевидно каждому. Это высказывание Погребняка сильно попахивает расизмом», — передает его слова 360tv.

Ранее Погребняк в интервью заявил, что ему смешно, когда за российскую сборную выступают темнокожие футболисты. При этом он в целом выступил против натурализации.