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Глава СПЧ заподозрил футболиста Погребняка в расизме 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 35 минут назад
Фото: Dmitry Golubovich globallookpress.com
Советник президента России по правам человека, глава СПЧ Михаил Федотов заявил, что слова нападающего «Урала» Павла Погребняка о темнокожих натурализованных футболистах сборной России «попахивают расизмом».
«Я считаю, что в сборной России имеет право выступать любой футболист, который хорошо играет и имеет гражданство Российской Федерации. Цвет кожи, глаз, волос и всего остального не имеет никакого значения. Это должно быть очевидно каждому. Это высказывание Погребняка сильно попахивает расизмом», — передает его слова 360tv.
Ранее Погребняк в интервью заявил, что ему смешно, когда за российскую сборную выступают темнокожие футболисты. При этом он в целом выступил против натурализации.
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Футбол , Павел Погребняк , Михаил Федотов , Совет по правам человека , Телеканал "360° Подмосковье"
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