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«Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» 

BFM.RU + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
Футболисты московского «Спартака» сыграли вничью с санкт-петербургским «Зенитом» со счетом 1:1 в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие-Арена», сообщает ТАСС.
В составе «Спартака» отличился Денис Глушаков (13-я минута), у «Зенита» гол забил Вильмар Барриос (27). Гол Глушакова стал для «Спартака» 1500-м во всех турнирах.
«Спартак» не проигрывает «Зениту» на домашнем поле шесть матчей подряд, последний раз санкт-петербургская команда одерживала победу в гостях 30 ноября 2012 года (4:2). Всего команды провели между собой 55-й матч во всех турнирах, «Спартак» одержал 19 побед, «Зенит» выиграл в 20 матчах, еще 16 встреч завершились ничейным результатом.
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка после 20 матчей. «Зенит» продолжает лидировать, имея в активе 41 очко после 20 встреч.
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Футбол , Денис Глушаков , Спартак , Зенит , ИТАР-ТАСС
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