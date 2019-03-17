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«Локомотив» обыграл «Краснодар» и поднялся на третье место 

Мир24 + ещё 8 2 часа назад
Фото: ТАСС
В одном из двух главных матчей 20-го тура чемпионата России по футболу московский «Локомотив» на своем поле переиграл «Краснодар», передает «МИР 24».
Первый час игры ни одна из команд не имела преимущества. «Краснодар» владел мячом, но по опасным моментам выглядел не лучше. Ситуация изменилась на 68-й минуте, когда Гжегож Крыховяк пробил по воротам с линии штрафной и попал в руку Шарля Каборе. Поскольку мяч летел в створ ворот, а рука не была прижата, судья назначил пенальти и показал защитнику желтую карточку, которая стала второй.
Пенальти на 69-й минуте реализовал Антон Миранчук. На 77-й его брат Алексей обязан был удваивать счет, но удивительным образом не попал в ворота. Вратарь отбил мяч перед собой, Миранчук уже неспешно подбегал к нему и аккуратно перекидывал, через поднимающегося голкипера, но мяч приземлился немного выше ворот.
Хозяева смогли удержать победный счет, хотя «Краснодар» имел несколько неплохих подходов к воротам и был вполне в состоянии сравнять счет.
После этой победы «Локомотив» стал третьим в таблице. Он набрал 35 очков и обошел «Краснодар» по дополнительным показателям. У ЦСКА на одно очко больше.
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Футбол , Антон Миранчук , Шарль Каборе , Гжегож Крыховяк
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