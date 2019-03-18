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«Это 500-процентный пенальти»: Дзюба спровоцировал скандал 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.ru
«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью в центральном матче 20-го тура чемпионата России. После встречи наставник красно-белых Олег Кононов остался недоволен результатом, а главный тренер гостей Сергей Семак раскритиковал работу арбитра и, в частности, решением не ставить пенальти за снос в штрафной хозяев Артема Дзюбы.
Дерби двух столиц получилось на славу. Множество опасных моментов и яркая борьба порадовали болельщиков, посвятивших воскресный вечер принципиальному футбольному противостоянию.
На глазах своего бывшего тренера Массимо Карреры, присутствие которого вызвало ажиотаж как в фанатской среде, так и в СМИ, красно-белые дали настоящий бой лидирующему в чемпионате «Зениту» и не просто вырвали ничью, но еще и в нескольких моментах были близки к триумфу.
Однако на точных ударах Дениса Глушакова и Вильмара Барриоса голы в этой встрече закончились.
Сине-бело-голубые благодаря мирному исходу в Москве набрали 41 очко и по-прежнему лидируют в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с отрывом в пять баллов от идущего вторым ЦСКА. «Спартак» (33) остался пятым.
После финального свистка наставник хозяев Олег Кононов заявил, что остался не удовлетворен ничьей с «Зенитом».
«Результатом я недоволен. Второй домашний матч подряд сыграли вничью — тем более что по ходу игры вели в счете, но потом пропустили. Качество футбола — хотелось бы лучшего, но это вы будете слышать от меня всегда. После любой игры.
Если брать матч с «Зенитом», то атаки были и у них, где они могли забивать. Впрочем, у нас тоже. Вообще нам бы хотелось, чтобы у соперников появлялось меньше моментов. Мы должны работать над этим еще ответственнее. И, конечно же, создавать свои атаки и завершать», — передает слова Кононова «Чемпионат.com».
Специалист также рассказал, когда сможет быть полностью удовлетворен игрой своих подопечных:
«Что должно случиться, чтобы я был доволен футболом «Спартака»? Мы должны выигрывать по 5:0».
Полузащитник красно-белых Денис Глушаков вслед за тренером указал на потерю двух важнейших баллов в чемпионской гонке.
«Нам надо было выигрывать и не упускать очки, чтобы «Зенит» не оторвался дальше. Но, увы… Боевая ничья. Думаю, и мы, и они заслуживали голы. Дерби удалось.
Тяжело оценивать, кто был лучше. Конечно, я скажу, что наша команда была лучше. А «Зенит» скажет, что они были сильнее. Это футбол, и результат на табло. Можно ведь быть лучше на поле, а победит другая команда. Какая разница?» — сказал капитан москвичей.
Не в восторге от встречи был и главный тренер «Зенита» Сергей Семак, который посетовал на недостаток отдыха после проигранного «Вильярреалу» ответного матча в Лиге Европы (1:3).
«Надо поблагодарить болельщиков и команду — всего два дня было на восстановление, но мы проявили характер и волю. Хотелось победить, но не получилось. Мы не очень удачно вошли в игру, спартаковцы смотрелись свежее, успевали нас накрывать. В остальном мы играли неплохо. Жаль, что не набрали три очка», — заявил Семак.
Также наставник петербуржцев раскритиковал работу судьи Владимира Москалева, который обслуживал встречу.
«Назначить арбитра, который получил «неуд» в первом матче, для меня изначально было непонятным решением.
У меня много вопросов к судье сегодня. Повтор спорного момента с Дзюбой я видел, и, как по мне, это чистый пенальти. Артем прокидывает мяч, следует удар в бедро.
По поводу отмененного забитого мяча — не знаю, был офсайд или нет, нужно устанавливать систему видеоповторов, решения не должны зависеть от одного человека», — сказал тренер.
Падение Дзюбы при стыке с защитником хозяев Ильей Кутеповым и правда получилось спорным. Так, один из главных экспертов российского футбола по судейской работе, бывший арбитр Сергей Хусаинов назвал «500-процентным» пенальти на форварде «Зенита».
«Судья сегодня наделал ошибок. На Дзюбе был не поставлен 500-процентный пенальти. Даже разговоров быть не может. Но при этом арбитр и не удалил защитника сине-бело-голубых Игоря Смольникова — там была вторая желтая.
Единственное, гол отменил верно. Бранислав Иванович тогда толкал Кутепова», — сказал Хусаинов.
Такого же мнения придерживается и легенда «Зенита» Андрей Аршавин — экс-капитан сборной России уверен в неправильности судейского решения в эпизоде с Дзюбой.
«Игра удалась! Зрители получили все, что хотели: эмоции, футбол, голы, не назначенный пенальти и возможное удаление, которого не случилось. Просто суперматч. Я всех поздравляю с этим событием.
Было два спорных решения арбитра. На Дзюбе, конечно же, был железный пенальти. Плюс не показанная вторая карточка Игорю Смольникову. В остальном рефери сработал на пятерку и практически был незаметен. Это самое главное для судьи»,
Напомним, что в следующем туре «Зенит» 31 марта дома примет «Оренбург», а «Спартак» днем раньше на выезде встретится с «Ахматом».
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Футбол , Массимо Каррера , Денис Глушаков , Илья Кутепов , Олег Кононов , Андрей Аршавин , Сергей Хусаинов , Сергей Семак , Владимир Москалев , Игорь Смольников , Спартак , Зенит , Чемпионат.com
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