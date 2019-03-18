Кононов заговорил о единстве России и Украины

Кононов обнял футболиста, заявив, что рад его переходу в "Зенит". Тренер пожелал ему чувствовать себя как дома.

"Россия и Украина должны быть едины", — заключил специалист.

Игра между "Спартаком" и "Зенитом" закончилась результативной ничьей 1:1. После 20 туров чемпионата России питерцы лидируют в турнирной таблице, имея в активе 41 очко. Красно-белые занимают пятое место с 33 очками.

Ракицкий пришел в "Зенит" из донецкого "Шахтера" в январе 2019 года. Украинские фанаты остались недовольны трансфером защитника в российскую команду и сочли его предателем. Футболиста не пригласили в сборную Украины на игры отборочного цикла чемпионата Европы-2020.