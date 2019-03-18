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Кононов заговорил о единстве России и Украины 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Наставник московского "Спартака" Олег Кононов объяснил, что сказал украинскому защитнику "Зенита" Ярославу Ракицкому после матча Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Матч ТВ".
Кононов обнял футболиста, заявив, что рад его переходу в "Зенит". Тренер пожелал ему чувствовать себя как дома.
"Россия и Украина должны быть едины", — заключил специалист.
Игра между "Спартаком" и "Зенитом" закончилась результативной ничьей 1:1. После 20 туров чемпионата России питерцы лидируют в турнирной таблице, имея в активе 41 очко. Красно-белые занимают пятое место с 33 очками.
Ракицкий пришел в "Зенит" из донецкого "Шахтера" в январе 2019 года. Украинские фанаты остались недовольны трансфером защитника в российскую команду и сочли его предателем. Футболиста не пригласили в сборную Украины на игры отборочного цикла чемпионата Европы-2020.
Ранее Андрей Червиченко назвал блеклой кампанию "Спартака" в еврокубках.
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Футбол , Олег Кононов , Андрей Червиченко , Спартак , Зенит
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